«Обещаю сделать из вас сочную отбивную»: глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль оппозиционного политика Алексея Навального. Видео опубликовано на YouTube-канале Федеральной службы войск национальной гвардии.

Поводом для обращения Золотова стали данные о нарушениях в Росгвардии, опубликованные Фондом борьбы с коррупцией. Он признал, что в ведомстве есть коррупционные недостатки, с которыми борется руководство.

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, татами, куда угодно, где обещаю за пару минут сделать из вас хорошую сочную отбивную», – сказал глава службы.

Руководитель Росгвардии добавил, что если политик «начнет съезжать с сатисфакции», то будет «слизняком», а при оскорблении семьи Золотов «вытрет о него ноги и устроит шоу с показом для всего личного состава».

Навальный пока что не ответил Золотову. В конце августа его арестовали на 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей».