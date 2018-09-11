Шнуров представил свою новую 27-летнюю девушку

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые вышел в свет с новой девушкой. С ней он появился на церемонии вручения премии GQ, сообщил портал Super.

Свою пассию музыкант представил как «поэтессу Варвару». Она оказалась выпускницей факультета мировой политики МГУ Ольгой Абрамовой.

Раньше 27-летняя дочь бизнесмена из Екатеринбурга встречалась с миллионером Русланом Фархиевым. Также она была в отношениях с сыном владельца сети магазинов «М-Видео» Ларри Зайонцем.

Шнуров в конце мая объявил о расставании с женой Матильдой. Пара состояла в браке с 2010 года.

Они не раскрыли причины расставания, но Сергей подчеркнул, что это случилось не из-за измены. Официально документ о разводе был подписан в середине августа.