Начало сентября признали одним из самых теплых в истории Петербурга

Первые десять дней сентября 2018 года в Петербурге стали самыми теплыми за последние 80 лет. Об этом главный синоптик Северной столицы Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, средняя температура декады – 18 градусов тепла. «Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Тогда средняя декадная температура воздуха повысилась до +19,8 градуса», – отметил Колесов.

Ранее синоптик обещал, что сентябрь будет теплым как минимум в первую половину месяца. Он говорил, что температура воздуха днем не будет опускать ниже +16 градусов.

В конце августа сообщалось, что самым жарким днем лета в Северной столице стало 10 августа. В этот день температура воздуха поднялась до +31,7 градуса. Колесов подчеркнул, что в Петербурге нередко было теплее 30 градусов, а средняя температура летом составила 19,2 градуса.

Фото: facebook.com/kammeteo