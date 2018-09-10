Следственный комитет России исключил из окончательной редакции уголовного дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы, возбужденного в отношении Александра Зенина, обвинение в организации преступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
На рассмотрение в Смольнинский районный суд направили дело о возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия. Согласно материалам, Зенин ударил Качараву ногой по голове. Смертельные ранения ножом нанес Александр Шабалин, которого уже осудили.
Зенин находился в розыске на протяжении почти 12 лет. Правоохранителям удалось поймать его только в начале 2018 года.
Прежде следствие считало Зенина вероятным организатором нападения на Качараву. В феврале 2018 году в городском управлении Следственного комитета сообщили, что «он разработал преступный план нападения на лиц, участвующих в антифашистском митинге, для чего приискал девять соучастников».
Тимура Качараву убили 13 ноября 2005 года в Петербурге. Александр Шабалин и еще шесть человек были признаны виновными в убийстве антифашиста в 2007 году. Он получил 12 лет колонии, трое обвиняемы – по 2-3 года колонии, а остальным назначили условные сроки заключения.
СК снял с петербуржца обвинение в убийстве антифашиста Тимура Качаравы
Тимур Качарава
© Фото: Александр Калинин
Ранее следствие считало Александра Зенина, который скрывался 12 лет, организатором нападение на 20-летнего активиста.
Следственный комитет России исключил из окончательной редакции уголовного дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы, возбужденного в отношении Александра Зенина, обвинение в организации преступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Все новости рубрики
- «Урна протеста» отказалась принимать бюллетень Путина на выборах мэра Москвы (ВИДЕО)Как оказалась, глава РФ вставлял лист не той стороной.
- Петр Павленский: Во французской тюрьме душат и выворчивают рукиХудожник-акционист Петр Павленский, арестованный во Франции за поджог, рассказал о пытках в тюрьме Флери Мерожис.
- Один из вестибюлей станции «Новокрестовская» закроют из-за сломавшегося эскалатораСтанцию третьей линии петербургского метрополитена открыли в конце мая.
- Крестный ход 12 сентября обойдется бюджету Петербурга в 2 млн рублейИз-за мероприятия в центре Северной столицы ограничат движение транспорта.
- ФСБ задержала члена ИГ, планировавшего убийство одного из лидеров ДНР по заказу СБУМеджид Магомедов заявил, что ему обещали заплатить 10 тыс. долларов. В Киеве информацию ФСБ назвали «очередным фейком».
- 10 сентября 2018, 18:34
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга к сентябрю 2018 годаСамая большая зарплата составила 500 тыс. рублей, а в среднем в Северной столице предлагают 41 тыс. рублей.
- 10 сентября 2018, 18:11
- Новичок «Зенита» Маркизио отправит сыновей в академию сине-бело-голубыхБывший игрок «Ювентуса» отметил, что его дети, Давид и Леонардо, очень любят футбол.
|
следующая
- Нерпенка Вовчика выпустят на волю в Ладогу 11 сентябряЗа три месяца специалисты превратили обессиленное животное в готовое к самостоятельной жизни.
- Больше 600 человек задержали на митинге против пенсионной реформы в Петербурге (ФОТО)Полицейские задержали в том числе 80 несовершеннолетних, а также организаторов акции сторонников Навального.
- МЧС предупреждает о тумане в Петербурге 10 сентябряТемпература воздуха днем будет от 18 до 20 градусов тепла.
- Павлины из исправительной колонии под Петербургом впервые дали потомство (ФОТО)В ИК-№4 в Форносово на свет появились четыре птенца, а в скором времени родятся еще несколько павлинов.
- Петербургские руферы незаконно прокатились на крыше товарного поездаЭкстремалы попались на глаза охранникам только в конце поездки.
- Крестный ход 12 сентября обойдется бюджету Петербурга в 2 млн рублейИз-за мероприятия в центре Северной столицы ограничат движение транспорта.
- Один из вестибюлей станции «Новокрестовская» закроют из-за сломавшегося эскалатораСтанцию третьей линии петербургского метрополитена открыли в конце мая.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
В гости к летучим мышам: топ-5 пещер недалеко от Петербурга
Настоящие и искусственные, с подземными храмами и озерами – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные пещеры в Ленобласти.
Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом
Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.
Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков
Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.
Как это сделанонаписать письмо
Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине
«Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.
Проверено на себе
Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее
Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».