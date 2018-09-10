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СК снял с петербуржца обвинение в убийстве антифашиста Тимура Качаравы

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Тимур Качарава
© Фото: Александр Калинин

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Ранее следствие считало Александра Зенина, который скрывался 12 лет, организатором нападение на 20-летнего активиста.

Следственный комитет России исключил из окончательной редакции уголовного дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы, возбужденного в отношении Александра Зенина, обвинение в организации преступления. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На рассмотрение в Смольнинский районный суд направили дело о возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия. Согласно материалам, Зенин ударил Качараву ногой по голове. Смертельные ранения ножом нанес Александр Шабалин, которого уже осудили.

Зенин находился в розыске на протяжении почти 12 лет. Правоохранителям удалось поймать его только в начале 2018 года.

Прежде следствие считало Зенина вероятным организатором нападения на Качараву. В феврале 2018 году в городском управлении Следственного комитета сообщили, что «он разработал преступный план нападения на лиц, участвующих в антифашистском митинге, для чего приискал девять соучастников».

Тимура Качараву убили 13 ноября 2005 года в Петербурге. Александр Шабалин и еще шесть человек были признаны виновными в убийстве антифашиста в 2007 году. Он получил 12 лет колонии, трое обвиняемы – по 2-3 года колонии, а остальным назначили условные сроки заключения.

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