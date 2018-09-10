«Урна протеста» отказалась принимать бюллетень Путина на выборах мэра Москвы (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин не смог с первой попытки вставить бюллетень в электронную урну. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

Глава РФ голосовал на выборах мэра Москвы, которые прошли 9 сентября. Он подошел к урне и попытался вставить бюллетень, но аппарат ответил фразой «Бюллетень неустановленной формы».

Президент удивился происходящему и попробовал еще раз. Проголосовать у него получилось только с третьей попытки.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила, что Путин не той стороной положил бюллетень. Она отметила, что «надо вводить обязательно стороной, где заполнено, где поставлена галочка, вниз, чтобы никто не видел», сообщает ТАСС.

«Но вот президент, как человек открытый, два раза пытался ввести так, КОИБ сказал, что это неправильно, и с третьего раза бюллетень был принят», – добавила Памфилова.

Инцидент стал причиной для множества шуток в социальных сетях. Пользователи интернета иронично отметили, что урна «пршла в оппозицию».

Согласно итогам голосования, на выборах победил Сергей Собянин. Он останется на посту мэра Москвы до 2023 года.

Видео: YouTube / Tron