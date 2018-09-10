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Один из вестибюлей станции «Новокрестовская» закроют из-за сломавшегося эскалатора

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© Фото: Instagram / @ctpe71ok

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Станцию третьей линии петербургского метрополитена открыли в конце мая.

Один из выходов станции метро «Новокрестовская» закроют на ремонт эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

В подземке заявили, что работы проведут «по гарантийным обязательствам». Сотрудникам метро предстоит заменить часть оборудования, сообщила «Фонтанка».

Ремонтировать эскалатор будут во втором вестибюле, который находится ближе к Яхтенной улице. Вход и выход для пассажиров будет закрыт с 11 по 15 сентября.

Официальное открытие «Новокрестовской» состоялось 26 мая. В торжественной церемонии на «Беговой» участвовали губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро, «Новокрестовскую» и «Беговую», 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая. 

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

В середине июля на станции начались ремонтные работы. Специалисты устраняли недоработки, выявленные в процессе эксплуатации.

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