Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали члена запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», который планировал убийство одного из лидеров ДНР по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил ТАСС.

Подозреваемого зовут Меджид Магомедов. Уроженец Дагестана планировал убийство живущего в Смоленской области командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР.

По словам Магомедова, спецслужбы Украины оказывают помощь боевикам «Исламского государства» в Украине. Он отметил, что боевики активно используются Киевом для устранения лидеров ЛНР и ДНР.

На допросе Магомедов заявил, что ему обещали заплатить 10 тысяч долларов. Деньги он должен был получить после убийства.

В Службе безопасности Украины информацию ФСБ назвали «очередным фейком». Власти страны больше не комментировали задержание Магомедова.

В коцне августа при взрыве в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. В результате инцидента ранения получил глав Минфина ДНР Александр Тимофеев.