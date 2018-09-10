Нерпенка Вовчика выпустят на волю в Ладогу 11 сентября

Нерпенка Вовчика из «Фонда друзей балтийской нерпы» выпустят в естественную среду обитания. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Животное выпустят в Ладогу в районе поселка Заостровье в Приозерском районе. Предполагается, что на воле Вовчик окажется во вторник, 11 сентября.

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Специалисты нашли нерпенка в бухте Владимирская в начале лета 2018 года. Детеныш весил 4,5 кг, а из-за нехватки подкожного жира он не мог долго находиться в воде.

Эксперты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих три месяца занимались здоровьем Вовчика, в том числе и учили ловить рыбу. Сейчас он весит почти 17 кг и готов к самостоятельной жизни.