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Больше 600 человек задержали на митинге против пенсионной реформы в Петербурге (ФОТО)

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© Фото: Егор Цветков / «Бумага»
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    Полицейские задержали в том числе 80 несовершеннолетних, а также организаторов акции сторонников Навального.

    В Петербурге после акции сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы задержали 603 человека. Об этом сообщила «Фонтанка».

    Среди задержанным оказались 80 несовершеннолетних. Также в отделения отвезли организаторов – главу петербургского штаба Навального Дениса Михайлова и его соратник Илью Гантварга. На них составили протоколы за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

    Остальным участникам митинга вменили ту же статью, а также «нарушение правил дорожного движения пешеходом».

    Согласно данным полиции, в акции сторонников Навального участвовали 1200 человек. Организаторы назвали более крупное число – 5000 митингующих.

    Первоначально Смольный согласовал мероприятие, которое должно было состояться на площади Ленина. За три дня до митинга у Финляндского вокзала прорвало трубу, поэтому правительство Петербурга запретило акцию.

    Организаторы сообщили, что не собираются отказываться от своих планов. Протестующие собрались на площади Ленина, а затем добрались до Пироговской набережной. Части активистов удалось дойти до Невского проспекта.

    Акции против повышения пенсионного возраста состоялись во многих городах России. В большинстве случаев они не были согласованы. По данным «ОВД-Инфо», в Екатеринбурге задержали 183 человека, в Краснодаре – 60, а в Москве – 43 человека.

    План повышения пенсионного возраста предложило правительство РФ вскоре после победы президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. В июле реформу приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ.. Парламентариям при этом порекомендовали не критиковать главу страны во время обсуждения проекта

    В среду, 29 августа, Путин предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он считает, что возраст выхода на пенсию для женщин должен увеличиться до 60 лет, а не до 63.

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