Павлины из исправительной колонии под Петербургом впервые дали потомство (ФОТО)

В исправительной колонии №4 под Петербургом родились четыре павлина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В службе рассказали, что тропические птицы живут в питомнике колонии в Форносово больше 12 лет. Потомство павлины дали впервые.

«Самка павлина отложила еще несколько яиц. Они сейчас находятся в инкубаторе и заключенные, которые присматривают за питомником, ждут появления еще нескольких экзотических птиц», – добавили в УФСИН.

Представители колонии добавили, что маленькие павлины стараются во всем подражать родителям, в том числе «гордо ходить по вольеру и клевать зернышки».

Фото: 78.fsin.su