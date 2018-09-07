Проверка Дворцового округа Петербурга выявила 500 нарушений на 30 млн рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга выявила 500 нарушений на сумму в 29,9 млн рублей при проверке деятельности Дворцового округа. Бюджет муниципалитета потерял около 6 млн рублей, сообщила «Фонтанка».

Проверяющие установили, что в 2016 и 2017 годах было заключено три контракта на благоустройство за 30 млн рублей. В ходе аукционов цены снижались на 1-2%, а участвовали в них компании, расположенные по одному адресу, имеющие один телефон и общих сотрудников.

Одной из организаций оказалась фирма «Инвест+», которая проходит по уголовному делу о благоустройстве в муниципалитете «Смольнинское». В конце августа главу администрации муниципального округа Наталью Смирнову отправили под домашний арест. Гендиректора фирмы Дмитрия Степанова находится под подпиской о невыезде.

В ходе проверки сотрудники КСП не нашли асфальт на Миллионной и Большой Конюшенной улицах, который укладывал «Инвест+». Предположительно, сумма необоснованных расходов составила почти 837 тыс. рублей.

Помимо этого, была завышена начальная цена контрактов на установку тротуарной плитки. Она оказалась почти в два раза дороже рыночной стоимости, из-за чего бюджет города потерял 3,2 млн рублей.