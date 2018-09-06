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Для строительства храма на Канонерском острове будут искать участок за пределами сквера

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© Фото: pixabay.com

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Местные жители выступали против решения построить церковь в зеленой зоне. Ранее работы согласовали в Смольном.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга проведет обследование территории Канонерского острова, чтобы найти альтернативную площадку для строительства храма. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

Соответствующее решение было принято на совещании в Управлении инвестициями. Позицию жителей острова, выступающих против храма в сквере, представлял депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.

«Этот участок – единственный удаленный от ЗСД сквер, в котором жители могут отдохнуть от постоянного шума. Сейчас большая часть территории острова находится в шумозащитной зоне», – сказал он.

Ковалев отметил, что действия комитета по градостроительству и архитектуре «стравливают жителей и представителей церкви».

«Проблема в комплексном планировании территории – КГА почему-то предложил церкви этот участок, не проводя никаких исследований о потребностях жителей острова в социальных объектах. Полноценного проекта планировки Канонерского острова просто не существует», – подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что социальная инфраструктура острова находится в плохом состоянии. «Нет ни одной поликлиники, ни одной круглосуточной аптеки. Один детский сад наполовину закрыт, второй, новый, построенный за счет ЗСД, не могут открыть, потому что на его территории превышен установленный в санитарных нормах и правилах уровень шума», – заявил Ковалев.

Информация о строительстве храма появилась в конце августа. Работы одобрили в Смольном, но против церкви в сквере выступили жители острова.

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