Через Черную речку построят автомобильный мост

В Петербурге построят новый мост через Черную речку. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатор Игоря Албина.

Переправа появится в створе Сердобольской улицы. Она будет соединять набережную Черной речки и Ушаковскую набережную.

Заявку на строительство подавало ООО «Фаворит». Проектом планировки занималось ООО «БКН-Проект».

«Все согласования и заключения в рамках реализации проекта получены без замечаний. Заявление поддержано участниками совещания», – отметили в Смольном.

В настоящее время не сообщается, сколько будет стоить строительство моста и когда он появится.