Обшивку космического корабля «Союз» намеренно просверлили

Обшивку космического корабля «Союз», на котором произошла утечка на МКС, повредили намеренно. К такому вывожу пришла комиссия РКК «Энергия», расследующая инцидент, сообщает ТАСС.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, согласно одной из версий, дырку в обшивке просверлили после общей сборки «Союза».

«Два пробных движения сверлом – и дырка. Вопрос – кому понадобилось залезть с дрелью, оторвать часть обивки, пытаться просверлить в неудобном месте, заклеить клеем, опять закрыть? Версия напрашивается сама собой – злой умысел», – сказал он.

В настоящее время внутренняя комиссия РКК «Энергия» устанавливает, кто и зачем просверлил корабль на этапе заводского производства. Комиссия Роскомсоса выясняет возможные причины нештатной ситуации.

Ранее депутат Госдумы и бывший космонавт Максим Сураев допустил, что дыру мог сделать психически неустойчивый член экипажа МКС.

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ – совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо», – сказал Сураев.