Пользователей сети предупредили о глобальном сбое в работе интернета в октябре

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила пользователей сети о возможных сбоях в работе интернета в октябре 2018 года. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Причиной сбоев может стать первая в истории смена криптографических ключей. Они служат защитой для системы доменных имен.

Предполагается, что сложности при открытии сайтов появятся у небольшого процента пользователей интернета. В ICANN не уточнили, кого именно могут затронуть неполадки.

Согласно предварительной информации, смена ключей произойдет 11 октября. Точную дату утвердят до конца месяца.