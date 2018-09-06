В Петербурге 6 сентября ожидаются дожди и до +25 градусов

В Северной столице в четверг, 6 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



По данным синоптиков, в Петербурге ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра поднимется до 8 м/с.



Воздух в городе на Неве прогреется до +25 градусов. Атмосферное давление будет незначительно меняться.



Рассвет – 06:05, закат – 19:47.