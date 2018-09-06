В Северной столице в четверг, 6 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
По данным синоптиков, в Петербурге ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра поднимется до 8 м/с.
Воздух в городе на Неве прогреется до +25 градусов. Атмосферное давление будет незначительно меняться.
Рассвет – 06:05, закат – 19:47.
В Петербурге 6 сентября ожидаются дожди и до +25 градусов
© Фото: Instagram / @eugenie_u
Скорость порывов ветра достигнет 8 м/с.
В Северной столице в четверг, 6 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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