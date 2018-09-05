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В Смольном в присутствии кота Ахилла подписали декларацию об обращении с животными (ФОТО)

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© Фото: gov.spb.ru
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    Подписи на документе оставили губернатор Полтавченко и глава ассоциации «Мы вместе» Татьяна Шеина.

    Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал декларацию об обращении с животными в Северной столице. Об этом сообщили на сайте правительства города на Неве.

    Документ также подписала президент Национальной ассоциации организаций помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина. В Смольном присутствовал эрмитажный кот Ахилл, который прославился в роли оракула на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

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    Полтавченко отметил, что декларация имеет большое значение. В Северной столице проживает около 1 млн кошек и 300 тыс. собак.

    «Это очень внушительная армия наших братьев меньших. К сожалению, в прессе появляются сообщения о жестоком обращении с животными. Нередки случаи проявления к ним равнодушия. Тогда как отношение к животным – показатель цивилизованности и гуманности общества», – сказал губернатор.

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