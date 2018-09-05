Один из скверов Кронштадта предложили назвать в честь Захарченко

Молодежный совет Кронштадта предложил назвать один из городских парков в честь погибшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом рассказал председатель Союза донбассовцев Сергей Лисовский на своей странице в Facebook.

По его словам, об инициативе он узнал от главы Кронштадта Олега Довганюка. «Это очень хорошая инициатива и я рад, что петербургская молодёжь сама проявляет такую инициативу», – сказал Лисовский.

Довганюк подчеркнул, что не был знаком с Захарченко, но считает его «очень достойным человеком, отдавшим жизнь в борьбе с террором». Глава Кронштадта добавил, что местные общественники отвозили на Донбасс гуманитарную помощь и лично общались с главой ДНР.

«Подчеркну, что эта инициатива нашей молодежи будет вынесена на обсуждение всеми жителями Кронштадта, будет обсуждаться нашим Общественным советом. Без учета мнения большинства кронштадтцев никаких решений на эту тему приниматься не будет», – сказал Довганюк.

Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе в Донецке 31 августа. В результате инцидента ранения также получил глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.