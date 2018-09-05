По делу о смерти петербуржца у школы №256 задержали подростка и разнорабочего

В Петербурге задержали 17-летнего подростка и 20-летнего парня по уголовному делу о смерти мужчины у школы №256. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемые в ночь с 31 августа на 1 сентября поссорились с незнакомым мужчиной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, студент колледжа и разнорабочий руками и ногами избили оппонента, который скончался на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос об аресте молодых людей. Им собираются предъявить обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В конце августа в Петербурге возбудили уголовное дело об избиении учителя в Таврическом саду. Вскоре были задержаны трое 17-летних подростков. По предварительным данным, они имеют отношенеи к субкультуре АУЕ.