Обшивку космического корабля «Союз» повредили во время сборки

Обшивку космического корабля «Союз МС-09», где в конце августа произошла утечка воздуха, повредилась при сборке аппарата на предприятии в Королеве. Об этом сообщило РИА «Новости».

К такому выводу пришла комиссия РКК «Энергия», разработчика «Союза». По предварительным данным, сотрудники предприятия знали о повреждении обшивки, поэтому отверстие было заполнено специальным клеем.

Эксперты также назвали маловероятной версию, что корабль могли повредить на орбите. Ранее депутат Госдумы и бывший космонавт Максим Сураев допустил, что дыру мог сделать психически неустойчивый член экипажа МКС.

«Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ – совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо», – сказал Сураев.