Минфин отказался вводить минимальную цену на пиво

Министерство финансов РФ не собирается вводить минимальную цену на пиво. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Илью Трунина.

По его словам, вопросы введения маркировки и минимальных цен недостаточно проработаны. «Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать», – заявил Трунин.

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Замминистра подчеркнул, что ведомство не будет выступать с предложением о минимальных ценах, пока не будет инициативы от Росалкогольрегулирования.

В настоящее время в России властями устанавливаются цены на несколько видов спиртных напитков. Минимальная розничная цена на водку составляет 205 рублей за 0,5 литра, на коньяк – 371 рубль за 0,5 литра, на шампанское – 164 рубля за 0,75 литра.