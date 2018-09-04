В петербургском метро объяснили, в каких случаях машинисты объявляют станции

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, почему машинисты иногда сами объявляют названия станций. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

В подземке отметили, что система оповещений работает в автоматическом режиме, но иногда на станциях проводятся работы, из-за чего оборудование временно не может передавать сигнал.

Другая причина – задержка на станции, чтобы все пассажиры зашли в вагон.

«В этом случае машинист может отключить воспроизведение оповещения, чтобы дать пассажирам необходимое время. Но повторно на этой же станции система «говорить» не будет, поэтому машинист сам объявит информацию о завершении посадки», – рассказали в подземке.

В новых составах, которые ходят на «красной» и «зеленой» ветках метро, модернизировали положения переключателя, закрывающего двери.

«В одном двери закрываются без автоматического объявления, а в другом система и закрывает двери, и проговаривает оповещение для пассажиров. Сделано это для удобства машинистов, которым приходится проявлять исключительную бдительность и внимательность во время работы на линии», – сказали в метро.

Ранее в метрополитене рассказали, для чего используют щетки на эскалаторах, как раньше назывались три станции и почему сиденья стоят вдоль, а не поперек.