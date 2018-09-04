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Пиотровский: Российские музеи готовы помочь сгоревшему Национальному музею Бразилии

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© Фото: Reuters

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Пожар уничтожил большую часть коллекции из 20 млн экспонатов.

Российские музеи готовы оказать «профессиональную помощь» Бразилии в связи с пожаром в Национальном музее в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Он написал письмо, направленное послу Бразилии в РФ Антонио Луису Эспинола Сальгадо. В обращении Пиотровский выразил «всему бразильскому народу» сочувствие в связи с культурной трагедией.

Глава Эрмитажа добавил, что музейное сообщество страны при необходимости поможет коллегам из Латинской Америки.

Пожар в Национальном музее Бразилии произошел вечером 2 сентября. Огонь уничтожил большую часть коллекции из 20 млн экспонатов. Президент страны Мишел Темер заявил, что ущерб от пожара «невозможно оценить».

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