В Союзе журналистов России предложили ввести лицензии для видеоблогеров

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров. Об этом сообщил «Интерфакс».

По мнению Соловьева, лицензии помогут бороться с недостоверными фактами в новостях. «Потому что все мы понимаем, что одна из главных сейчас проблем это фейк-ньюс. Футурологи даже говорят, что если с этим не бороться, то через несколько лет весь мир захлестнёт такая волна фейк-ньюс, что никто не сможет разобраться, где правда, а где ложь», – сказал он.

Глава союза считает, что для решения проблемы помогут ограничения и лицензии. «Хотя мы не можем уподобляться Китаю и «обрубать» социальные сети – ни в коем случае, мы только за свободу печати. Но при этом нужно очень осторожно и аккуратно как-то договариваться об основных правилах поведения в интернете», – отметил Соловьев.