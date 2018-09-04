Сторонники запрета боевых роботов остались без поддержки в ООН

Страны, выступающие против создания и использования боевых роботов, не нашли поддержки на переговорах в Женеве под эгидой ООН. Об этом сообщил «Коммерсант».

В переговорах участвовали 88 стран. Против роботов выступили 26 государств, в том числе Австрия, Аргентина и Бразилия.

Предложение не поддержали, в частности, Россия, США и Израиль. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что действующих международных норм достаточно, чтобы регулировать сферу роботов.

Координатор глобальной кампании «Остановите роботов-убийц» и представитель правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уэрем раскритиковала позицию стран. Она заявила, что «кучка государств, активно развивающая собственные смертоносные автономные системы, не дала добиться прогресса на переговорах в ООН»