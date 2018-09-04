Петербуржцев предупредили о гуляющих по городу лосях

На улицах Петербурга заметили лосей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Жители Северной столицы видели животных 3 сентября у станции метро «Обухово». Они сообщили об этом чиновникам, вскоре сотрудники управления ветеринарии, центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин», МЧС и полиции выехали на место инцидента.

Лося усыпили, после чего его передали под контроль специалистов в охотничьи угодья Тосненского района Ленинградской области.

«К сожалению, животное получило ряд повреждений вследствие пребывания в непривычной городской среде. После выпуска в лес лось пришел в себя, прошел несколько сотен метров и умер», – добавили в комитете по природопользованию.

Чиновники предупреждают, что осенью лоси ведут себя очень активно и неосторожно, поэтому могут оказаться в городе. Жителей Петербурга просят быть внимательными на дорогах и сообщать о животных в комитет.