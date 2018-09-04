В Петербурге 4 сентября ожидаются дожди и грозы

В Северной столице во вторник, 4 сентября, ожидается дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



По данным синоптиков, на протяжении дня пойдут небольшие дожди. Местами в городе будут грозы.



Воздух в Петербурге прогреется до +22 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.



Рассвет – 06:00, закат – 19:53.