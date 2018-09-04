В Северной столице во вторник, 4 сентября, ожидается дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
По данным синоптиков, на протяжении дня пойдут небольшие дожди. Местами в городе будут грозы.
Воздух в Петербурге прогреется до +22 градусов. Скорость ветра будет колебаться от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.
Рассвет – 06:00, закат – 19:53.
В Петербурге 4 сентября ожидаются дожди и грозы
© Фото: Instagram / @lita_nevolina
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Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла.
В Северной столице во вторник, 4 сентября, ожидается дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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