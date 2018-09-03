За прошедшую неделю от клещей пострадали 212 петербуржцев

Больше 200 жителей Петербурга обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщил «Доктор Питер» со ссылкой на данные Боткинской больницы.

С 27 августа по 2 сентября от клещей пострадали 212 человек. Это на 83 человека больше, чем неделей ранее. Несмотря высокое число обращений, врачи не выявили ни одного случая заражения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.

Всего с начала сезона в Боткинскую больницу обратились 3675 совершеннолетних петербуржцев. Клещевые инфекции выявили в 185 человек, энцефалит – у 51 пациента. От этой болезни умерли два человека.

Жителей Северной столицы предупреждают о второй волне активности клещей. Она началась в конце лета. Больше всего в черте города страдают жители Пушкинского и Курортного районов.