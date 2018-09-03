В России хотят поставить «умные» дорожные знаки, подстраивающиеся под погоду

В России возле дорог предложили установить динамические знаки ограничения скорости, которые будут автоматически вычислять оптимальный скоростной режим в зависимости от погоды. Об этом сообщили «Известия».

В настоящее время специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института разрабатывают соответствующий ГОСТ. Предполагается, что знаки появятся на автомагистралях и скоростных дорогах.

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Стоимость указателей будет в 5-10 раз больше обычных. Эксперты обосновывают затраты необходимостью снижения уровня смертности на дорогах. Согласно плану правительства, к 2024 году она должна сократиться в три раза, а к 2030 году – почти до нуля.