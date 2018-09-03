Володарский мост после самопроизвольной разводки починят за 17,6 млн рублей

На реконструкцию Володарского моста потратят более 17 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс на проведение работ объявил «Мостотрест». Начальная стоимость контракта составила 17,6 млн рублей.

Подрядчик должен будет заменить элементы подъема и разводки моста. Работы начнутся в конце сентября или начале октября и завершатся до 30 апреля 2019 года.

Володарский мост начал самопроизвольно разводиться вечером 25 августа, вскоре после завершения ремонта переправы. В результате инцидента столкнулись три машины, пострадали три человека.

По данным «Мостротреста», это произошло из-за дополнительной нагрузки. Предположительно, причиной внештатной ситуации мог стать слишком толстый слой асфальта.