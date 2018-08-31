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Экс-глава службы безопасности Русского музея получила условный срок за хищение 4 млн рублей

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© Фото: Instagram / @nashanyalem

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Прокуратура просила приговорить Ирину Кузнецову к семи годам колонии, но суд вынес более мягкое наказание.

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к условному лишению свободы бывшего руководителя службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кузнецову признали виновной в мошенничестве при закупке охранного оборудования. Суд установил, что она в апреле 2013 года вступила в сговор с гендиректором ООО «Фрейм» Николаем Дурасовым при закупке четырех концентраторов ключевого хозяйства.

Предприниматель предложил Кузнецовой предоставить заявки на покупку техники иностранного производства, но в действительности приобрести устройства у компании «Фрейм». Реальная стоимость товара составила 3,85 млн рублей, а остаток в 4,7 млн рублей экс-глава службы безопасности похитила вместе с Дурасовым.

Помимо этого, фирма бизнесмена занималась техническим обслуживанием систем хранения ключей музея. Стоимость выполненных работ составила 1,4 млн рублей, что было завышено на 346 тыс. рублей.

Суд приговорил Кузнецову к четырем годам лишения свободы условно, Дурасова – к пяти годам условно. Кроме того, обоим подсудимым назначили испытательный срок в три года. Прокуратура просила для Кузнецовой семь лет колонии общего режима, для Дурасова — девять лет заключения.

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