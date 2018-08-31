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Смольный в 2019 году заплатит за ЗСД еще 3,7 млрд рублей

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© Фото: Instagram / @yulyadenisowa

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В этом году власти Петербурга выплатили «Магистрали Северной столицы» 3 млрд рублей.

Власти Петербурга в 2019 году выплатят почти 3,7 млрд рублей концессионеру Западного скоростного диаметра, ООО «Магистраль Северной столицы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк.

«Основные потребности комитета на 2019 год составляют 3,931 млрд рублей, 93% из них – это выплаты по обязательствам в рамках проектов государственно-частного партнерства. Основная выплата 3,699 млрд рублей – это ЗСД», – сказала Бабюк.

В текущем году концессионеру выплатили порядка 3 млрд рублей, на четверть меньше запланированной суммы.

Стоимость Западного скоростного диаметра составила более 200 млрд рублей. Около половины суммы – средства инвесторов.

По условиям концессионного соглашения, плату за проект в течение 30 лет будет взимать «Магистраль Северной столицы». Смольный гарантирует организации доход в размере 9,67 млрд рублей в год. Если сумма окажется меньше, то власти Петербурга выплачивают компенсацию. Если больше, то концессионер отдает правительству города 90% разницы.

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