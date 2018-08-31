Министр просвещения Васильева одобрила запрет смартфонов в школах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала запрет на использование смартфонов в школах. Об этом она сказала в пятницу, 31 августа, во время Общероссийского родительского собрания, передает ТАСС.

Глава ведомства отметила, что во Франции уже существует подобный запрет. «Я считаю, что рано или поздно мы придем к такому, что и французские наши коллеги», – сказала Васильева.

Министр подчеркнула, что в некоторых российских школах есть специальные ящики, в которые ученики могут убирать свои смартфоны. Кроме того, в них имеется специальный телефон, по которому родители могут связаться с педагогами

«Возникает вопрос, зачем [смартфон], если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть?» – добавила Васильева.