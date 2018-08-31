Европейский университет возглавил проректор Вадим Волков

Ректором Европейского университета в Петербурге стал Вадим Волков. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Ранее Волков был проректором вуза и профессором «Института проблем правоприменения» при университете. Новую должность он получил 31 августа.

Образовательное учреждение лишилось лицензии в августе 2017 года. Вуз неоднократно пытался оспорить решение в суде, но получал отказ. В конце июня 2018 года ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии, после чего в аппарате ректора заявили, что не собираются больше судиться с Рособрнадзором.

В начале августа чиновники не нашли никаких нарушений в вузе. Через неделю университету вернули образовательную лицензию. Приемная кампания в ЕУ началась 24 августа.