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Основатель Linkin Park Майк Шинода прилетел в Петербург (ФОТО)

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© Фото: vk.com/lpfans
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    Музыкант отметил, что у него пока нет ответа на вопрос о будущем рок-группы после смерти вокалиста Честера Бенингтона.

    В Петербург прибыл основатель группы Linkin Park Майк Шинода. Музыкант приземлился в Северной столице в вечером в четверг, 30 августа.

    Шиноду в Пулково встретила большая толпа поклонников. Артист с радостью фотографировался с фанатами и раздавал автографы.

    В субботу, 1 сентября, состоится первый сольный концерт Шиноды в Петербурге. Он представит свой сольный альбом «Post Traumatic», которая вышла после смерти вокалиста Linkin Park Честера Бенингтона.

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    В преддверии выступления Шинода рассказал, что не знает, какое будущее ждет Linkin Park.

    «Это забавно, потому что, если сказать что-то о будущем группы, это превратится в заголовок. Это будет глупо, ведь ответ в том, что ответа нет. Поклонники думают, что хотят знать будущее. Поверьте, я хочу знать ответ. Но его просто нет», – передает ТАСС слова музыканта.

    Он добавил, что благодарен поклонникам за поддержку. Шинода отметил, что фанаты помогли ему вернуться к светлой полосе после смерти Беннингтона.

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