Смольный приостановил снос флигеля дома Долгоруковых

Власти Петербурга приостановили снос флигеля дома Долгоруковых на Васильевском острове. Об этом сообщили в пресс-службе городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Информация о сносе части здания XVIII века появилась в конце августа. Демонтаж производил НИИ Океанологии.

Ситуацию обсудил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на встрече с градоззащитной группой Александра Сокурова. Активисты настаивают на недопустимости сноса флигеля.

Албин возмутился ситуацией и неготовностью комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к диалогу с градозащитниками (КГИОП).

«Юридические основания для таких работ у НИИ Океанологии и у КГИОП, санкционировавшего эти действия, безусловно, есть. Но это как раз тот случай, когда речь идет не о букве, а о духе закона. Дух закона в данном случае на стороне сохранения исторического наследия в том виде, в котором ему удалось «дожить» до наших дней», – отметил вице-губернатор.

Он поручил приостановить демонтаж здания на улице Репина, пустить на площадку экспертов ВООПИиК и Законодательного собрания. Специалисты определят, как можно сохранить исторические конструкции.