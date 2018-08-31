ВЦИОМ: На подготовку к 1 сентября россияне тратят по 21 тыс. рублей

Россияне на подготовку детей к 1 сентября тратят в среднем около 21 тыс. рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно данным ВЦИОМ, расходы на одного ребенка составили 21 тысячу 135 рублей. Половина суммы уходит на школьную форму и сменную обувь.

Примерно 2,5 тыс. рублей уходит на письменные принадлежности, рюкзаки, учебники и другие материалы. На нужды школ россияне отдают 1,2 тыс. рублей, а в качестве «добровольных взносов».

С 2010 года увеличилось количество человек, которые считают, что подарки учителям и дополнительные занятия по основным предметам нужно оплачивать за свой счет. Первый показатель вырос с 46% до 67%, второй – с 16% до 22%.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что половина россиян испытывает финансовые трудности при подготовке детей ко Дню знаний. Об этом заявили 55% респондентов.