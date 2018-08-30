Картина дня: смерть Кобзона, влиятельные россияне и прожиточный минимум в Петербург

Главной новостью дня, по версии «Монитора», стала смерть Иосифа Кобзона Оперативнее всех об этом рассказали «Шум», «Невские новости», «Деловой Петербург» (13:20).

Знаменитый певец и депутат Государственной думы РФ умер в Москве. Кобзон скончался на 81-м году жизни.

Проблемы со здоровьем начались у певца в 2001 году, спустя три года врачи обнаружили у музыканта онкологическое заболевание, после чего Кобзону срочно сделали операцию. Повторную операцию медики провели в 2009 году.

Второй темой, согласно «Монитору», стал рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes. Первыми об этом написали «Мой район» (09:35), «Мойка78» (10:40) и «Фонтанка» (10:45).

Список из 100 человек возглавил президент страны Владимир Путин, на втором месте расположился председатель правления Сбербанка Герман Греф. Тройку замкнул глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Четвертое место осталось за председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, на пятом – премьер-министр Дмитрий Медведев. Далее следуют гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко оказался на 38-й строчке. Мэр Москвы Сергей Собянин обошел его на 25 позиций.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало повышение прожиточного минимума в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (29 августа в 21:55), «Невские новости» (09:05) и 78.ru (09:20).

Смольный увеличил прожиточный минимум для неработающего населения до 11007 рублей. Это на 145 рублей больше, чем в первом квартале текущего года. Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличился до 12063 рублей. По сравнению с началом года сумма увеличилась на 160 рублей.

Самыми оперативными стали «Карповка», «Фонтанка.ру» и 78.ru.