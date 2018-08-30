  • 30 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 30.08.2018 77.95 +0.80
Нефть(p) 30.08.2018 5215.44 +101.51

Власти Петербурга разрешили построить церковь на месте сквера на Канонерском острове

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Местные жители отметили, что они предлагали построить на этой территории детский сад, но получили отказ.

Правительство Петербурга разрешило построить храм на месте единственного благоустроенного сквера на Канонерском острове. Об этом сообщила «Фонтанка».

Соответствующее решение приняла комиссия по землепользованию и застройке во главе с вице-губернатором Игорем Албиным. Чиновники в четверг, 30 августа, провели заседание, на котором одобрили строительство церкви.

Религиозное сооружение возведут по заявлению православной религиозной организации «Приход храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове Санкт-Петербурга».

Местные жители не рады появлению церкви. Согласно коллективному обращению более 100 человек, они выступают против строительства храма на территории сквера.

Горожане отметили, что на его благоустройство потратили 17 млн рублей из бюджета Петербурга. Они добавили, что три года назад предлагали использовать территорию для строительства детского сада, но получили отказ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    В гости к летучим мышам: топ-5 пещер недалеко от Петербурга

    Настоящие и искусственные, с подземными храмами и озерами – «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные пещеры в Ленобласти.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом

    Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.

    читать далее →

    Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

    Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.08.18
    Играть на рулетке и в игровые автоматы в Крыму можно будет в 2020 году
    28.08.18
    Какие бывают жанры компьютерных игр и музыки?
    27.08.18
    «Сomfort Матрас»: выбираем лучшее
    23.08.18
    Кенийский чай – подарок природы
    21.08.18
    Интересные факты о Греции
    20.08.18
    Кабельные системы обогрева
    20.08.18
    Разновидности и области применения дренажных колодцев
    17.08.18
    Эпиляция лазером в московской клинике «Лазмед» – возможность избавиться от нежелательных волос

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram