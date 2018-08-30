Власти Петербурга разрешили построить церковь на месте сквера на Канонерском острове

Правительство Петербурга разрешило построить храм на месте единственного благоустроенного сквера на Канонерском острове. Об этом сообщила «Фонтанка».

Соответствующее решение приняла комиссия по землепользованию и застройке во главе с вице-губернатором Игорем Албиным. Чиновники в четверг, 30 августа, провели заседание, на котором одобрили строительство церкви.

Религиозное сооружение возведут по заявлению православной религиозной организации «Приход храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове Санкт-Петербурга».

Местные жители не рады появлению церкви. Согласно коллективному обращению более 100 человек, они выступают против строительства храма на территории сквера.

Горожане отметили, что на его благоустройство потратили 17 млн рублей из бюджета Петербурга. Они добавили, что три года назад предлагали использовать территорию для строительства детского сада, но получили отказ.