Петербургский бизнесмен пожаловался на сотрудника ФСБ, воткнувшего ему в задний проход ствол карабина

В Петербурге возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за бизнесмена Игоря Саликова, которому сотрудник ФСБ при обыске вставил в анальной ответствие карабин «Тигр». Об этом сообщила «Медиазона».

Оперативные мероприятия проходили в мае 2018 года по делу о насильственных действиях сексуального характера. По словам Саликова, несколько лет назад он со знакомым хотел запугать любовника своей девушки, в результате чего мужчину принудили к оральному сексу.

Предприниматель после обыска был госпитализирован. У него диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и ссадины на запястьях.

Саликова в июне перевели в СИЗО, а позднее отправили под домашний арест. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, и дела о превышении полномочий с применением насилия и спецсредств, повлекшем тяжкие последствия.