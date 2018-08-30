Половина россиян поддерживает уголовную ответственность за репосты

Больше половины жителей России считают, что пользователи интернета должны нести ответственность за репосты материалов, считающихся экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Об этом сообщил фонд «Общественное мнение».

Идею наказания за репосты одобряют 55% респондентов. Среди них 60% человек заявили, что ответственность должна быть такой же, как за авторство материалов.

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Почти половина опрошенных (40%) никогда не сталкавалась с экстремистскими материалами в социальных сетях. Часто подобный контент видели 5% респондентов, а иногда — 17%.

Треть участников опроса заявили, что в России ограничена свобода слова, а 15% сказали, что ее нет. Еще 11% россиян полагают, что в стране «чересчур большая» свобода слова.