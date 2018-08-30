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«Яндекс» удалил пиратский контент по требованию «Газпром-медиа»

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

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Роскомнадзор угрожал сервису «Яндекс.Видео» блокировкой, которая должна была начаться вечером 30 августа.

Компания «Яндекс» удалила пиратский контент из сервиса «Яндекс.Видео», который требовал убрать «Газпром-медиа». Об этом сообщил «Интерфакс».

В пятницу, 24 августа, Московский городской суд принял решение, что руководство поисковика должно запретить выдачу сериалов и шоу, которые незаконно распространяют сторонние сайты.

Спустя четыре дня Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой, если нелицензионный контент не исчезнет в течение трех дней. Предполагалось, что «Яндекс.Видео» может попасть под запрет вечером 30 августа. Представители компании при этом назвали требование незаконным.

В ведомстве отметили, что специалисты проверят исполнение требований 31 августа, сообщает РИА «Новости».

Ранее с главной страницы «Яндекса» свои трансляции убрали Первый канал, ТНТ, ТВ-3 и другие каналы. Их руководители готовы вернуть контент, если поисковик «вычистит пиратские версии» программ.

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