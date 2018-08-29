По делу об избиении петербургского учителя задержали двух подростков

В Петербурге задержали двух 17-летний парней, которых подозревают в нападении на учителя в Таврическом саду. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

Один из молодых людей ранее был судим за кражу. Оба несовершеннолетних в настоящее время не работают и не учатся. В скором времени подозреваемым предъявят обвинения. В Следственном комитете добавили, что подростки находятся под домашним арестом по делу о серии грабежей и разбоев.

Нападение на педагога произошло вечером 24 августа. Группа подростков без причины избила мужчину и его знакомого. Преподавателя госпитализировали с двумя переломами челюсти, его знакомого – со сломанным носом.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РФ – «Побои» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал «маловнятные и идиотские» реформы образования причиной нападения. Он отметил, что власти должны были несколько лет назад обратить внимание на субкультуру А.У.Е., к которой якобы принадлежат причастные к избиению.