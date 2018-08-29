Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет

Президент России Владимир Путин предложил смягчить проект повышения пенсионного возраста. Об этом он заявил в эфире федеральных телеканалов.

Согласно предложению Путина, пенсионный возраст для женщин увеличится на пять лет до 60 лет, а не на восемь, как предполагалось ранее. «Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках», – подчеркнул президент.

Женщины с тремя детьми смогут выходить на пенсию на три года, раньше срока, с четырьмя детьми – на четыре года, а с пятью и более – в 50 лет.

Глава РФ также заявил, что россияне, которые должны выйти на пенсию в ближайшие два года, смогут сделать это на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

«Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», – заявил Путин.

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Помимо этого, президент выступил за введений административной и уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. Российский лидер также предложил сохранить льготы для ряда категорий граждан.

Во время обращения Путин подчеркнул, что пенсионная реформа не могла произойти раньше, потому что «мы не были к этому готовы». Он заявил, что «тянуть больше нельзя», поэтому власти разработали ряд мер, чтобы смягчить последствия изменений.

«В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны. Мы должны развиваться. Должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров», – сказал президент.

Cогласно проекту, которое разработало правительство РФ, предполагалось, что женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно отнеслись к инициативе, в связи с чем рейтинг Путина упал до самых низких значений за несколько лет.

Реформу, несмотря на недовольство жителей страны, поддержали власти 61 региона России, ее приняли в первом чтении депутаты Госдумы. Парламентариям порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта зраста. Глава РФ ранее заявил, что ему не нравится не один проект реформы.