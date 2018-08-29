«Яндекс»: Требование Роскомнадзора удалить пиратский контент незаконно

Компания «Яндекс» назвала необоснованным требование удалить пиратский контент из выдачи сервиса «Яндекс.Видео». Об этом сообщил «Интерфакс».

Представители организации заявили, что закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» не распространяется на поисковики. «Пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта», – отметили в компании.

В «Яндексе» добавили, что намерены обжаловать решение Мосгорсуда об удалении нелегальной продукции. «Мы будем работать с участниками рынка, чтобы найти решение в рамках существующего правового поля», – подчеркнули в организации.

Представители поисковика отметили, что «Яндекс» поддерживает распространение легального контента. В качестве примера компания привела свои сервисы «Яндекс.Музыка» и «КиноПоиск».

Роскомнадзор 28 августа пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео» из-за нелегальных фильмов и передач. Сервису дали три дня, чтобы удалить незаконный контент.