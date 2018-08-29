ВЦИОМ: Половина россиян испытывает финансовые трудности при подготовке детей к 1 сентября

Финансовые трудности при подготовке ребенка в школу возникают у половины родителей в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Траты к 1 сентября вызывают сложности у 51% опрошенных, они считают проблемы посильными. Каждый пятый респондент заявил, что ко Дню знаний приходится готовиться заранее и копить.

Почти половина россиян (45%), принявших участие в опросе, отметила, что современные педагоги учат детей хуже, чем их самих в свое время. Треть респондентов считают, что учителя должны находить подход к каждому ребенку.

Качество образования в целом устраивает 67% родителей, при этом 40% опрошенных считают систему школьного обучения неэффективной. Помимо этого, 72% респондентов заявили, что школьных знаний мало для того, чтобы получить по ЕГЭ необходимое количество баллов для поступления в желаемый вуз. Они считают, что для этого нужны занятия с репетитором.