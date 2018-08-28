В Петербург прибыла актриса Николь Кидман (ФОТО)

Жители Петербурга заметили в Северной столице голливудскую актрису Николь Кидман. Об этом они сообщили в социальных сетях.
Звезда прибыла в город на Неве, чтобы представить часы одной из швейцарских компаний.
Кидман прокатилась на судне по рекам и каналам Петербурга. Капитан Константин Семухин отметил, что актриса «очень позитивная, без грамма надменности и снобизма».
«Не думал, что придется снова садиться за штурвал, но в этой работе есть свои плюсы», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Фото: vk.com/id1927379