В Петербург прибыла актриса Николь Кидман (ФОТО)

Жители Петербурга заметили в Северной столице голливудскую актрису Николь Кидман. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Звезда прибыла в город на Неве, чтобы представить часы одной из швейцарских компаний.

Кидман прокатилась на судне по рекам и каналам Петербурга. Капитан Константин Семухин отметил, что актриса «очень позитивная, без грамма надменности и снобизма».

«Не думал, что придется снова садиться за штурвал, но в этой работе есть свои плюсы», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: vk.com/id1927379

Фото: Instagram / @magda_boczarska