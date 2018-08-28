Картина дня: ограничения на КАД, банкротство «Советского» и средняя зарплата петербуржцев

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало ограничение движения по участку КАД у Вантового моста. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (10:05), «Невские новости» (10:35) и «Водитель Петербурга» (10:50).

Автовладельцы с 29 августа по 7 сентября не смогут проехать по двум полосам участка от развязки с Мурманским шоссе до Большого Обуховского моста. Для движения закроют третью и четвертую полосы, а на первой и второй введут скоростное ограничение – до 50 км/ч.

Второй темой, согласно «Монитору», стало банкротство банка «Советский». Первыми об этом сообщили «Деловой Петербург» (10:45), 78.ru (11:20) и «Мойка78» (11:55).

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал «Советский» банкротом. Центральный банк направил заявления о несостоятельности кредитной организации еще 25 июля.

В марте 2018 года оперативники провели 70 обысков в квартирах бывших менеджеров «Советского». Действия правоохранителей связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Банк России в начале июля отозвал лицензию у организации.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала средняя зарплата в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (11:10), «Мой район» (11:25) и 78.ru (11:50).

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов заявил, что в среднем горожане получают 59,1 тыс. рублей. По его словам, за первые шесть месяцев 2018 года сумма увеличилась на 12%.

Филиппов отметил, что петербургский показатель выше средних по стране почти на 40%. Он добавил, что уровень безработицы в Северной столицы считают низким. Безработными считаются только 1,4% жителей города.

Самыми оперативными стали «Карповка», «Фонтанка.ру» и 78.ru.