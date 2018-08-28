Длину поездов на двух ветках петербургского метро увеличат осенью

На «оранжевой» и «фиолетовой» ветках петербургского метро увеличат количество вагонов в составах поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Изменения связаны с открытием электродепо «Южное», которое начнет работать осенью 2018 года. В связи с этим на четвертой линии будут курсировать составы не из шести вагонов, а из семи, а на пятой линии – из восьми.

В подземке отметили, что из-за нововведений поезда на станциях «оранжевой» и «фиолетовой» ветки останавливаются в самом начале платформы, а не ближе к эскалаторам.

«Как мы уже не раз говорили, при проектировании и строительстве метрополитена инженеры думали на десятилетия вперёд и предусмотрели вероятность того, что в будущем понадобится увеличить пропускную способность этих линий. Так и произошло», – добавили представители метро.

Предполагается, что депо «Южное» в Шушарах заработает в сентябре. Одноименная станция метро откроется для пассажиров 1 января 2019 года.