В петербургских школах с 1 сентября появится профессиональная охрана

Во всех школах Петербурга с начала нового учебного года появится профессиональная охрана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по образованию Жанну Воробьеву.

«С 1 сентября профессиональные охранники – сотрудники лицензированных охранных предприятий – будут следить за безопасностью детей во всех школах и учреждениях профессионального образования, а с 17 сентября – в учреждениях дополнительного образования», – сказала она.

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Воробьева отметила, что охрану школьников и педагогов будут осуществлять за счет городского бюджета. Чиновница не назвала сумму финансирования.

Согласно данным комитета по образованию, 1 сентября на учебу в 683 школы отправятся 487 тыс. школьников. На подготовку учреждений было потрачено 9 млрд рублей из бюджета Петербурга. Около 500 млн рублей было потрачено на антитеррористическую безопасность.